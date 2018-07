Reunião diária durante Olimpíada irá monitorar fraude em apostas

Colin Moynihan, presidente da Associação Olímpica Britânica, disse a jornalistas na segunda-feira que "uma abrangente estrutura de apoio" está sendo montada para impedir apostas ilegais e manipulação de resultados.

"Todas as manhãs haverá uma reunião da Comissão de Apostas, que irá trabalhar com a Polícia Metropolitana, com o Locog (comitê organizador local), com a agência de fronteiras e com um representante do COI (Comitê Olímpico Internacional) (...) para analisar quaisquer movimentações inesperadas ou significativas nos mercados", afirmou ele.

O presidente do COI, Jacques Rogge, já havia alertado que as apostas ilegais representam para o esporte uma ameaça tão grave quanto o doping, e que isso um dia poderá afetar as Olimpíadas.

Moynihan disse que os atletas britânicos serão proibidos de participar de apostas durante a Olimpíada, e que os que já tiverem apostado antes de serem convocados precisarão declarar isso quando o evento começar, em 27 de julho

(Reportagem de Alan Baldwin)