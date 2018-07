Revelação da Austrália gosta de provocar rivais

É hora de treinar, e bastante. Cesar Cielo já disse que vai ficar quieto e não aceitará provocações de adversários. De vez em quando dará uma ou outra entrevista, apenas para que não julguem que "está morto".

A estratégia foi adotada depois que o velocista James Magnussen lançou uma de suas provocações aos adversários das provas de velocidade. Quando perguntaram ao australiano, no início da semana, qual mensagem enviaria aos rivais, o nadador, que recebeu da imprensa de seu país o apelido de Míssil, foi sucinto. "Preparem-se".

E Magnussen não é apenas um provocador. Ontem, durante as seletivas olímpicas de seu país, em Adelaide, tomou de Cielo a melhor marca do ano nos 50 m livre: 21s74. Na semana passada, no Sul-Americano de Desportos Aquáticos de Belém, o nadador paulista fizera 21s85.

É bem verdade que disputar as seletivas australianas é um pouco diferente de nadar o Sul-Americano. Bruno Fratus, segundo colocado em Belém nos 50m e 100m livre, é um nadador já com bons resultados, mas ele mesmo reconhece que ainda tem muito a melhorar na entrada de prova. Em Adelaide, "puxando" Magnussen, estava ninguém menos do que Eamon Sullivan, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim nos 50 m livre.

Ontem, Magnussen se manifestou surpreso com o resultado nos 50 m livre. "No começo da semana eu e meu técnico dissemos que um tempo por volta de 22s2 seria um objetivo realista. Eu não sei dizer com certeza de onde essa velocidade está vindo, mas estou satisfeito por tê-la."

Na segunda-feira, Magnussen já havia nadado os 100 m livre em 47s10, também o melhor tempo do ano. Ele está de olho numa façanha que se considerava praticamente inalcançável, ao menos num horizonte mais curto de tempo: fazer, sem os chamados "supermaiôs", um tempo mais baixo do que o atual recorde mundial de Cielo, os 46s91 com que venceu a prova mais nobre da natação no Mundial de Roma, em 2009, quando ainda eram permitidos os trajes especiais.

Naquela oportunidade, Magnussen chegou a declarar: "Acho que posso nadar abaixo dos 47s nos 100 metros. Nos 50, eu não sei do que sou capaz". Ontem, deu uma ideia da sua capacidade.

Pelas suas declarações, Magnussen havia dado a impressão de que não leva muito a sério a prova dos 50 m livre, Ele a definiu como um "evento divertido" que o ajudaria a trabalhar a velocidade para os 100 m livre. Depois de vencer os 100 m no Mundial de Xangai, no ano passado, ele especulava a possibilidade de nadar outra prova, os 200 m, e considerava os riscos de se cansar em demasia para os 100 m.

Cielo teve curto reinado nos 100 m. Ele a venceu apenas no Mundial de Roma. Dois anos depois, na China, ficou em quarto.

Magnussen mostrou o cartão de visitas em Xangai. Até então, era tão desconhecido que seu colega, James Roberts, recebeu congratulações por dias a fio, que eram endereçadas ao xará.

Embora goste de dar declarações impactantes, Magnussen está sendo preservado por sua equipe. Alguns dos principais jornais do mundo já o procuraram para entrevistas, intuindo que ele será uma estrela dos Jogos Olímpicos, mas foram avisados de que ele só falará à imprensa internacional depois do evento.

Empolgada e à procura de um novo ídolo, já que Ian Thorpe não conseguiu se classificar para a Olimpíada, a imprensa australiana especula sobre as possibilidades de "Míssil" conquistar quatro medalhas de ouro: nos 50 m e 100 m livre e nos revezamentos 4 x 100 m livre e 4 x 100 m medley. Se conseguir, Magnussen vai ultrapassar Thorpe, que conquistou três ouros nos Jogos de Sydney, em 2000.

As esperanças australianas no 4 x 100m cresceram porque James Roberts nadou na mesma seletiva em 47s63.