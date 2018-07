Revelação da canoagem brasileira morre durante treino em São Paulo

SÃO PAULO - Revelação da canoagem brasileira, Dienifer D'Avila Loreto morreu nesta sexta-feira durante um treinamento na represa de Guarapiranga, em São Paulo. Ela tinha apenas 15 anos e fazia parte da categoria menor da seleção brasileira de canoagem de velocidade.

Segundo as informações iniciais, Dienifer teria morrido afogada durante o treino que realizava na manhã desta sexta-feira no CT da Academia Brasileira de Canoagem, localizado no Yacht Club Paulista - o corpo da atleta só encontrado pelos bombeiros no final da tarde.

Em comunicado, a Confederação Brasileira de Canoagem lembrou que a jovem canoísta gaúcha "havia sido premiada em várias competições no ano passado" e disse que "a canoagem brasileira está de luto". A entidade também prometeu dar todo apoio à família de Dienifer.