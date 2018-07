Revelação do hipismo quebra a perna em churrasco e fica fora do Pan Uma das principais revelações do hipismo brasileiro nos últimos anos, o garoto Gabriel Cury, de 21 anos, está fora dos Jogos Pan-Americanos de Toronto (Canadá) por um motivo pouco usual. Cavaleiro da modalidade CCE (conjunto completo de equitação), ele se machucou jogando futebol em um churrasco na Inglaterra, onde mora, quebrou a tíbia direita, e vai levar cerca de 50 dias para poder voltar a montar.