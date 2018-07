Revelar jogadores é o projeto principal do Corinthians para 2013

YOKOHAMA - O futuro do Corinthians está ligado a duas obras. Uma faraônica, a construção do estádio, e outra mais modesta, mas de importância vital para o clube: o CT das categorias base.

A nova estrutura projetada para revelar jogadores já está sendo construída e promete integrar a base com o time profissional - os dois CT estarão lado a lado na Rodovia Ayrton Senna. A previsão é de que fique pronta até o final de 2013. É possível que o novo CT seja inaugurado na mesma época que o Itaquerão, em dezembro.

O custo do CT das categorias de base é de R$ 25 milhões, apurou o Estado, valor ínfimo se comparado ao Itaquerão (R$ 800 milhões) e também inferior ao que foi gasto para construir o CT profissional (R$ 65 milhões) - até 2010 o time treinava no Parque São Jorge.

Boa parte dos R$ 25 milhões será obtida via Lei do Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte, instrumento que o São Paulo utilizou para modernizar e ampliar o CT de Cotia. O Corinthians já está autorizado a captar recursos com empresas privadas e iniciará esse processo em 2013. Apesar disso, as obras já começaram.

Esse será o primeiro passo para o clube voltar revelar jogadores, sonha o presidente Mário Gobbi. Hoje ele admite que não pode cobrar a diretoria da base porque a estrutura para revelar atletas é insuficiente. "O Corinthians não é clube para pagar 40 milhões num jogador, e sim um clube para vender jogadores por esse valor"

A categoria de base do clube tem revelado pouco. Dos 23 jogadores que estiveram no grupo do Mundial de Clubes, além dos goleiros reservas Júlio César e Danilo Fernandes, o único atleta de linha criado no clube é o meia Giovanni, de 18 anos, considerado um atleta promissor.