Réver espera chance e quer 'confundir' cabeça de Felipão

BRASÍLIA - Réver foi o único dos zagueiros convocados por Luiz Felipe Scolari para a Copa das Confederações que sequer entrou em campo nos dois últimos amistosos do Brasil, contra Inglaterra, no Maracanã, e França, na Arena Grêmio, mas não perdeu a esperança de que pode conquistar um espaço na equipe nacional durante a competição que começará a ser realizada no País a partir deste sábado.

Ao mesmo tempo, porém, o jogador do Atlético-MG exibiu um discurso um pouco contraditório, nesta quinta-feira, em Brasília, ao comentar as suas chances de entrar na equipe. "Acabei tendo um início de ano muito bom e por isso fui convocado, mas na verdade vou ter buscar o meu espaço nos treinos e tentar confundir ainda mais a cabeça do treinador, mesmo sabendo que as escolhas dele já estão feitas. Mas de repente pode ser que não tenha nada definido", disse.

Réver teria maiores chances de entrar no time se Felipão passasse a adotar o esquema com três zagueiros, com o qual ele acabou triunfando na Copa do Mundo de 2002. Neste caso, o defensor disputaria por uma terceira vaga com Dante, pois Thiago Silva e David Luiz hoje são titulares absolutos. Entretanto, ele já mostra satisfação com o simples fato de fazer parte do grupo convocado para a Copa das Confederações.

"A disputa é sempre sadia. Se o treinador optar pelo Dante saberei respeitar porque estou aqui para agregar e não para atrapalhar", enfatizou o atleticano, decisivo na passagem do seu time para ir às semifinais da Copa Libertadores - foi dele o gol do empate por 1 a 1 com o Tijuana, no jogo de volta das quartas de final, em Belo Horizonte.

NEYMAR

Réver concedeu entrevista coletiva nesta quinta ao lado de Neymar e comentou o fato de o jogador ter acabado de trocar o Santos pelo Barcelona. "Neymar é um jogador espetacular e a gente fica triste dele estar saindo do futebol brasileiro, mas feliz por não ter que encarar mais essa fera", brincou, arrancando sorrisos do companheiro.

Mas, como está na reserva da seleção, Réver está tendo de encarar o astro como adversário nos coletivos do time nacional. E, ao falar sobre como faz para segurar o atacante, ele apontou: "Procuro cercar porque você nunca sabe o que se passa na cabeça de um jogador como o Neymar. Você pode esperar tudo. Então é melhor ver o que ele vai fazer para tirar a bola sem falta, mas mesmo assim é muito difícil".