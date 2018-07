Revezamento da tocha olímpica começa em 19 de maio

LONDRES - O Comitê Organizador da Olimpíada de Londres divulgou nesta segunda-feira o roteiro completo do revezamento da tocha olímpica, que começará no dia 19 de maio e irá passar por cerca de mil localidades do Reino Unido até chegar à cerimônia de abertura dos Jogos, marcada para 27 de julho.

Ao contrário do que aconteceu na última Olimpíada, o revezamento da tocha ficará restrito ao Reino Unido. Para os Jogos de Pequim, em 2008, a chama olímpica rodou o mundo e sua passagem por algumas cidades ficou marcada por protestos contra o desrespeito aos direitos humanos na China.

Dessa vez, portanto, o revezamento ficará restrito aos quatro países do Reino Unido: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Assim, a tocha deverá percorrer quase 13 mil quilômetros, ao longo de 70 dias, para atingir cerca de 95% da população que vive nesse território.

"Estou empolgado com o fato de que o revezamento da tocha olímpica irá atingir quase todo canto do Reino Unido, passando a cerca de uma hora de 95% da nossa população. Agora, todos estão convidados a participar", afirmou o presidente do Comitê Organizador da Olimpíada, Sebastian Coe.

Tradicionalmente acesa na Grécia, a chama olímpica desembarca em Londres em 18 de maio. No dia seguinte, já começa o revezamento pelo Reino Unido, que promete passar pelas principais cidades, por marcos históricos como o Lago Ness e Stonehenge e até por vilarejos de apenas 93 pessoas.

Carregada por cerca de 8 mil pessoas, ainda indefinidas, a tocha irá passar pelo Reino Unido por diversos meios de transporte, incluindo cavalo e trem a vapor. No final, ela deve ir de barco, pelo rio Tâmisa, até chegar ao Estádio Olímpico para a abertura dos Jogos de Londres.