Revisão deixa Andretti em 3.º e ajuda Romancini na Indy

Com a revisão do resultado, o norte-americano Marco Andretti acabou sendo o maior beneficiado. O piloto, que terminou a prova em sexto lugar, foi declarado o terceiro colocado porque os fiscais de Indianápolis avaliaram que ele foi ultrapassado em bandeira amarela, causada pelo acidente de Ryan Hunter-Reay e Mike Conway no final da corrida.

Com isso, o inglês Alex Lloyd ficou com o quarto lugar, Scott Dixon (NZL) caiu para quinto e a norte-americana Danica Patrick se tornou a nova sexta colocada.

Por causa da decisão dos comissários, o brasileiro Mário Romancini e a suíça Simona de Silvestro inverteram as suas posições, já que ele foi ultrapassado durante o período do hasteamento da bandeira amarela.

Após a decisão final, Romancini foi declarado o 13.º colocado e ela a 14.ª. O fato fez o brasileiro se tornar o melhor novato desta edição da prestigiosa corrida norte-americana.