Revista mais conceituada do Surf terá brasileiro na capa

A revista Surfer, a mais conceituada do mundo das ondas, terá um brasileiro na capa da sua edição de novembro. Ricardo dos Santos, um dos principais big riders do Brasil, emplacou a primeira página da tradicional publicação com uma foto captada em Kandui, na Indonésia. "Com todo respeito às outras revistas, ser capa da Surfer é diferente", afirma Ricardinho, como é conhecido. "Ela é tão tradicional que é difícil conseguir este espaço. Ainda mais para nós, brasileiros, que não vivemos o mercado o tempo todo. Eles tendem a dar espaço para quem merece e eu fico muito feliz de conseguir", disse o surfista ao Estado.

Ricardinho admite que estava no lugar certo e na hora certa quando a imagem foi feita. "Eu viajei para fazer uma matéria para outra revista, mas, chegando lá, vi muita gente e muitos fotógrafos. O mar estava muito bom e sabia da condição de fazer uma foto digna de capa. Felizmente, ela saiu quando eu abri mão do descanso e resolvi ficar na água, pegando uma onda", revela o surfista catarinense.

pela vibe incrivel durante todo o período em que fiquei no paraíso. Valeuuu, muito amarradão com mais esse passo gigante na minha carreira!!" Muito obrigado Surfer Magazine por essa bela capa na edição de novembro. Foi uma trip brutal que me rendeu muitos bons momentos, o que dá para perceber facilmente na foto. Gostaria também de deixar os meus agradecimentos à toda equipe do U lau Manua Resort - Mentawais Em seu facebook, Ricardinho escreveu: "

A revista é editada nos Estados Unidos desde 1959 e é considerada pioneira no mundo do Surf. Figurar na capa ainda é sinônimo de prestígio para qualquer surfista, mesmo aqueles que não levam a modalidade como profissão. "Estava com uma prancha novinha, que durou apenas uma onda, mas foi suficiente para fazer a foto", comemora Ricardinho.