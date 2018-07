Reynoso conquista bicampeonato da Copa São Paulo de Hipismo

O cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso Fernandez Filho faturou o bicampeonato da 44ª Copa São Paulo, neste domingo, na Sociedade Hípica Paulista. Montando Prestige Radiator JMen, cavalo de criação nacional de 11 anos, ele faturou a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro Senior Top, diante de um público de aproximadamente 10 mil pessoas.

Com esse resultado, Zé Roberto confirmou a liderança da competição após a quarta etapa, totalizando 61 pontos. Stephan Barcha, vice-campeão no GP Hyundai, agora é o segundo colocado, com 47 pontos. Empatados em terceiro lugar estão Adir Dias de Abreu e o tetracampeão brasileiro Francisco Musa, ambos com 45 pontos. Já Sérgio Marins soma 42 e Fábio Sarti chegou aos 39.

Zé Roberto foi o último a entrar na pista e precisava bater a marca do então líder Stephan Barcha com Land Peter do Feroleto, duplo zero, com o tempo de 63s73. Com mais um percurso impecável, Reynoso e Prestige Radiator JMen baixaram o tempo em quase quatro segundos (59s48).

Francisco Musa, quatro vezes campeão do ranking Brasileiro Senior Top, levou Xindoctro ao 3º posto com uma falta na 1ª passagem e pista limpa na 2ª, com tempo de 58s40.

"Ser bicampeão consecutivo da Copa SP é uma felicidade indescritível. Entrei para zerar a pista e ser mais rápido, e graças a Deus tive a capacidade de fazer o que tinha de ser feito", comemorou Zé Roberto Reynoso.

Para Luiz Roberto Giugni, presidente da Confederação Brasileira da Hipismo (CBH), o resultado do GP foi muito positivo. "Estou muito contente com o nível técnico dos concorrentes. Com apoio da Hyundai estamos conseguindo fazer competições internacionais diferenciadas nos principais centros hípicos do País. Queremos e precisamos de uma base aumentada com cavaleiros de qualidade para os Jogos Olímpicos no Rio em 2016", destacou, lembrando que o Campeonato Brasileiro Hyundai de Sênior Top será disputado em oito etapas ao longo de 2015.

Com a chancela da Federação Equestre Internacional, todas as provas válidas pela competição são realizadas como concurso internacional, permitindo que os cavaleiros residentes no Brasil pontuem no ranking de Saltos da Federação Equestre Internacional. Cada GP tem premiação total de R$ 120 mil, valor que será dividido entre os melhores colocados.

Durante a 44ª edição da Copa São Paulo, a Sociedade Hípica Paulista preparou uma plataforma especial de entretenimento: o Horse Experience, com espaços equestres temáticos e apresentações de Atrelagem, Rédeas e Volteio.