Reynoso vence prova internacional da Hípica de Santo Amaro

O cavaleiro José Roberto Reynoso Fernandez Filho, com Maestro St Lois, garantiu a vitória sem faltas em 57s55 na primeira prova Internacional do 82º Aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro nesta sexta-feira. A dupla que defendeu o Brasil em Londres 2012, atuando em sua casa, foi a melhor entre 30 conjuntos no percurso a 1.45 metro, disputado direto ao cronômetro.

Em 2º lugar chegou o cavaleiro uruguaio Marcelo Chirico, campeão do GP do CHSA em 2014, que fez pista limpa montando QH Baloudarc LF em 57s64. Já o 3º posto foi novamente para Zé Roberto, desta vez, com Azrael W Sanol Dog Protécnica, sem faltas, em 59s24.

Zé Reynoso é hexacampeão da principal disputa do aniversário. “Agora vou trabalhar os cavalos um pouco amanhã (sábado) para dar tudo certo no domingo e, se Deus quiser, conquistar o hepta", destacou Zé Roberto, atual bicampeão brasileiro senior top 2015/2016.

Ao todo 18 conjuntos zeraram o percurso e agora se preparam para disputar o GP do Clube Hípico de Santo Amaro, válido pela 5ª etapa do ranking brasileiro Senior Top e etapa qualificativa da Liga Sul Americana para Final da Copa do Mundo 2018, em abril, em Paris.

No Ranking Brasileiro Senior Top (rendimento máximo), após quatro de nove etapas, a liderança está nas mãos cavaleiro pan-americano paulista Artemus de Almeida. Em 2º lugar lugar vem o carioca radicado em São Paulo, Felipe Amaral. Já na 3ª colocação está o cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso Fernandez Filho.