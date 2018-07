Reza marca início da obra na arena do Corinthians O vento frio incomodava, o sol não havia chegado. Mas caminhões, tratores, retroescavadeiras e os trabalhadores que iriam operá-las estavam a postos. Rezaram um Pai Nosso e, exatamente às 8h14 de ontem teve início, em Itaquera, as obras da Arena do Corinthians, aposta de São Paulo para abrir a Copa de 2014.