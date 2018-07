Rhodolfo espanta a desconfiança para ser titular no São Paulo

SÃO PAULO - Os treinos que Ney Franco comanda em Cotia são direcionados para o confronto do São Paulo na estreia na Libertadores, contra o Bolívar, pela fase preliminar da competição, no dia 23. E começar o ano jogando era o que Rhodolfo mais queria, após ter passado as férias ouvindo e lendo que a diretoria pretendia negociá-lo neste início de temporada.

O zagueiro deve ser titular nos primeiros jogos da equipe, formando dupla com Lúcio. Os dois treinaram juntos mais uma vez na quinta-feira, em um esquema que deve ser confirmado por Ney Franco. Apesar de ter terminado 2012 em alta, Rafael Toloi vai para a reserva porque, como Lúcio, joga pelo lado direito.

A zaga teve um desempenho irregular ano passado. Começou em baixa e se recuperou na fase final do Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Rhodolfo espera manter o bom momento ao lado de um ídolo.

"Tinha 16 anos quando o Lúcio foi campeão do mundo (com a seleção, em 2002). Sou fã dele e estou realizando um sonho em jogar ao seu lado. Vou estar 100% focado para não oscilar mais."

Apesar da alegria de estar treinando com Lúcio, Rhodolfo disse que não sabia como o que esperar neste começo de ano. E contou ter estranhado tudo o que saiu sobre ele na mídia nas últimas semanas.

"Nas férias estava todo mundo me vendendo ou me colocando no banco. Um amigo até veio me perguntar se eu iria jogar na Juventus", comentou. "E ainda achou que eu estava escondendo o jogo porque eu disse que não tinha nada."

O zagueiro garante que não chegou nenhuma proposta para que ele deixasse o clube, e nem soube que a diretoria pensava em negociá-lo. "Quero ficar no São Paulo."

Rhodolfo sabe, no entanto, que o fato de atuar mais pelo lado esquerdo o ajudou na hora de ser o favorito para sair jogando agora.

Meio-campo. Ney Franco não confirma o time por enquanto, e tem testado algumas formações. No coletivo (em metade do campo) de ontem, por exemplo, Jadson caiu mais para a esquerda - no outro coletivo da semana ele havia jogado do outro lado. Ganso estava mais avançado, com Luis Fabiano e Osvaldo no ataque.

"O time está treinando bem, conseguindo se entrosar rapidamente", declarou Rhodolfo. Segundo ele, um dos motivos para o bom rendimento da defesa no fim de 2012 foi o trabalho dos volantes. "O Wellington e o Denílson entraram e deram mais proteção para a gente. E o Paulo Miranda também ajudou bastante."

De volta aos treinos após cirurgia no joelho que o deixou parado por seis meses, Fabrício também falou da boa fase da dupla de volantes para explicar que vai ser difícil brigar por um lugar no time. "Acho que 40% da melhora da equipe foi pelo acerto do meio- campo. Seria até uma injustiça eu entrar no lugar deles. Meu momento já passou."

Fabrício acredita que poderá jogar apenas em fevereiro, e falou bem-humorado sobre suas férias. "Foram uma porcaria, só fiquei cinco dias sem treinar. Onde podia eu treinava: na praia, na academia, aqui no clube...", contou o volante de 30 anos.

Lançamento. O São Paulo começou quinta-feira a pré-venda de seu novo uniforme, agora da Penalty. A nova camisa custará R$ 199,90 e será lançada oficialmente no dia 17, em um evento provavelmente no Morumbi.