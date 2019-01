Rhodolfo minimiza busca do Flamengo por zagueiro e festeja vaga de titular

O zagueiro Rhodolfo minimizou a busca do Flamengo por um novo jogador da posição. Depois de o próprio técnico Abel Braga admitir publicamente que o clube segue no mercado atrás de um nome para o setor, o jogador considerou natural a procura e disse ver com bons olhos a possível chegada de um colega.

"Normal um time do tamanho do Flamengo tentar ter sempre os melhores, correr atrás de mais um zagueiro. O ano é longo, tem quase 70 jogos, e é praticamente impossível um jogador jogar tudo isso. O Abel veio com a ideia de dar uma mexida no time, não jogar sempre a mesma equipe, para os jogadores não sentirem tanto", declarou em entrevista ao SporTV nesta segunda-feira.

Na virada do ano, o Flamengo acertou com Rodrigo Caio junto ao São Paulo para o setor, mas perdeu Réver. O clube tentou a contratação de Dedé e viu o Cruzeiro dificultar a saída. O uruguaio Cáceres e Léo Pereira, do Athletico-PR, ainda são cogitados, porém, por enquanto, Rhodolfo é o titular ao lado do ex-são-paulino.

"Estou bem, me cuido bastante. Infelizmente, ano passado tive duas lesões seguidas que me atrapalharam. Mas acabei o ano jogando, me cuidei nas férias. E, este ano, o objetivo é ajudar o Flamengo mais do que fiz no ano passado", comentou.

Na estreia do Campeonato Carioca, Rhodolfo marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Bangu, no domingo. O zagueiro disse ter ficado satisfeito com o rendimento da equipe, mas admitiu a necessidade de melhora. "Nosso time tem muito a evoluir ainda, técnica e taticamente. Mas pela primeira partida, pela Florida Cup, o começo de ano está bom."