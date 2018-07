Ricardinho deixa campo e vira técnico do Paraná O ex-jogador Ricardinho, de 35 anos, vai deixar de comandar os times dentro de campo para liderá-los fora dele. Ele rescindiu o contrato com o Bahia, que defendeu em 2011, e foi anunciado ontem como o novo treinador do Paraná. O clube tem como objetivo o retorno às Séries A tanto no Campeonato Paranaense quanto no Brasileiro. "Para superar as dificuldades precisamos de competência e paixão. Ricardinho tem os dois'', disse o superintendente Celso Bittencourt, por meio do site do clube. A apresentação de Ricardinho, campeão mundial em 2002, deve acontecer hoje.