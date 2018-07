Ricardo e Álvaro avançam invictos no vôlei de praia Ricardo/Álvaro Filho é a única dupla brasileira garantida nas oitavas de final do Grand Slam de Gstaad, depois do primeiro dia de disputas da chave masculina da etapa suíça do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Vindos de uma medalha de prata em Stavanger, na Noruega, há duas semanas, Ricardo e Alvinho venceram os dois jogos que fizeram nesta quinta.