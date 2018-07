Ricardo e Álvaro ficam em 4.º em etapa do vôlei de praia

Rosenthal e Dalhausser acabaram com o título, mas antes passaram pelos brasileiros por 2 sets a 1, de virada. Ricardo e Álvaro Filho venceram o primeiro set por 21 a 19 e chegaram a abrir 7 a 3 no segundo, mas levaram a virada por 26 a 24. Na terceira e decisiva parcial, o equilíbrio foi mantido, mas os norte-americanos voltaram a vencer, por 20 a 18.

Na decisão do terceiro lugar, Ricardo e Álvaro Filho fizeram outro jogo equilibrado, mas acabaram derrotados pelos austríacos Huber e Seidl por 2 sets a 0, com duplo 21 a 18. O título ficou com Rosenthal e Dalhausser, que bateram na final os italianos Nicolai e Lupo por 2 a 0 (21/18 e 24/22).

FEMININO - Na chave feminina o Brasil também teve um dia para esquecer. Lili/Bárbara Seixas e Maria Elisa/Agatha, as duas únicas duplas do País que ainda estavam na disputa foram eliminadas nas quartas de final e ficaram fora da briga por medalhas.

Lili e Bárbara Seixas, que haviam batido Taiana e Talita nas oitavas, perderam para a dupla número 1 do ranking, as chinesas Xue Chen e Zhang Xi, por 2 a 0, com parciais de 27/25 e 21/17. Já Maria Elisa e Agatha acabaram eliminadas pelas holandesas Van Gestel e Meppelink por 2 a 1, com parciais de 17/21, 21/19 e 15/11.