Ricardo e Álvaro Filho ficam com prata no vôlei de praia Ricardo e Álvaro Filho ficaram com a medalha de prata no Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, a dupla brasileira foi derrotada na decisão pelos holandeses Brouwer e Meeuwsen na cidade de Stare Jablonki, na Polônia. Os europeus dominaram a partida desde o início e não tiveram grandes dificuldades para fechar em dois sets, com parciais de 21/18 e 21/16.