Ricardo e Álvaro Filho vão à semifinal no vôlei de praia Os brasileiros Ricardo e Álvaro Filho passaram para as semifinais do Grand Slam de Stavanger, oitava etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, neste sábado, na Noruega. Mas o dia não foi só de vitórias para o Brasil, que teve também as eliminações de Pedro Solberg/Emanuel e Alison/Bruno Schmidt.