Ricardo e Emanuel avançam às semifinais em Barueri

No segundo dia de disputas da chave principal masculina do Grand Slam de Barueri, etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, o Brasil foi representado por quatro das seis duplas inscritas para a competição. Nesta sexta-feira, após a realização da repescagem e das fases de oitavas e quartas de final, só uma conseguiu a classificação às semifinais. Justamente a que tem seis anos de entrosamento, mas que estava separada há algum tempo: Ricardo e Emanuel.

Na primeira etapa juntos após a volta, os dois conseguiram vitórias apertadas. O primeiro triunfo do dia, nas oitavas de final, foi contra os poloneses Fijalek e Prudel por 2 sets a 0 - com parciais de 26/24 e 23/21. Em seguida, pelas quartas, um longo duelo contra os alemães Dollinger e Popp, que terminou em 2 a 1 - parciais de 21/18, 18/21 e 15/13.

Por uma vaga na final, a dupla brasileira enfrenta os poloneses Losiak e Kantor, às 12 horas, neste sábado. Na outra semifinal, os holandeses Varenhorst e Nummerdor encaram os canadenses Binstock e Schachter.

Das outras três duplas que jogaram nesta sexta, duas caíram nas oitavas de final e uma ainda na repescagem - caso de Allison e Guto, que perderam para os turcos Gogtepe e Giginoglu por 2 sets a 0 (22/20 e 21/19), em 43 minutos.

Evandro e Vitor Felipe caíram diante dos alemães Sebastian Dollinger e Marcus Popp por 2 sets a 1 (26/28, 21/13 e 14/16). Outra dupla que perdeu nas oitavas foi Alison e Bruno Schmidt. Eles, que tinham terminado a primeira fase de forma invicta, foram derrotados pelos letões Samoilovs e Smedins por 2 a 0 (21/17 e 21/19).