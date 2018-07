Ricardo e Emanuel perdem na final em etapa de Barueri

Ricardo e Emanuel não resistiram aos holandeses Varenhorst e Nummerdor e foram derrotados na final do Grand Slam de Barueri, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia disputada na região metropolitana de São Paulo. A dupla brasileira foi superada por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/13, em apenas 33 minutos de jogo.

Campeões olímpicos em 2004, Ricardo e Emanuel retomaram a parceria em âmbito internacional nesta semana, em Barueri, após disputarem duas etapas do Circuito Brasileiro. Com a medalha de prata, eles levaram 720 pontos no ranking mundial e US$ 43 mil em premiação.

Mesmo sem coroar o retorno com título, os brasileiros comemoraram a boa campanha no Grand Slam. "Gostaríamos de vencer, mas estamos felizes por chegarmos ao terceiro jogo de final em três torneios", comentou Ricardo. "Queríamos vencer, mas sabemos que estamos crescendo passo a passo, que a evolução será gradativa", afirmou Emanuel, que reconheceu a superioridade dos rivais neste domingo.

"Hoje enfrentamos um time com um ''gigante'' do outro lado. Eles jogaram muito bem, souberam explorar o ponto forte da equipe deles. Nós tivemos dificuldades na virada de bola e não conseguimos colocar nosso ritmo. Acontece. A experiência hoje acabou não ajudando tanto, porque mudamos nossa estratégia de jogo e não funcionou", avaliou.

Na disputa pela medalha de bronze, os poloneses Losiak e Kantor derrotaram os canadenses Binstock e Schachter por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 18/21 e 15/12.