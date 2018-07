Ricardo e Emanuel reeditam dupla campeã olímpica

Uma das duplas mais vitoriosas da história do vôlei de praia brasileiro voltará a ação a partir desta semana. Campeões olímpicos em Atenas, em 2004, Ricardo e Emanuel estão juntos novamente. Eles começarão os treinos nesta quarta e reestrearão na abertura da temporada 2014/2015 do Circuito Brasileiro, em Vitória, no próximo dia 28.

A volta da dupla foi anunciada no mês em que a conquista do ouro olímpico completa dez anos. Além do título em Atenas, Ricardo e Emanuel foram bronze na Olimpíada de Pequim, em 2008, ouro no Campeonato Mundial de 2003 e nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro (2007), e faturaram ainda três títulos do Circuito Brasileiro e cinco do Circuito Mundial.

A vitoriosa parceria durou de 2002 a 2009, quando eles romperam. De lá pra cá, cada um seguiu seu caminho e Emanuel foi quem teve mais sucesso. Ao lado de Alison, conquistou a prata nos Jogos de Londres, em 2012. Desde o início do ano, no entanto, estava jogando ao lado de Pedro Solberg. Já Ricardo foi campeão da temporada 2013/2014 do Circuito Brasileiro ao lado de Márcio, mas vinha atuando com Álvaro Filho no Circuito Mundial.

A dois anos dos Jogos Olímpicos do Rio, Ricardo e Emanuel ainda terão a companhia de uma velha conhecida. Eles serão treinados por Letícia Pessoa, que os comandou nas campanhas das medalhas de Atenas e Pequim. Ela ainda trabalhou com Emanuel em sua parceria com Alison e vinha comandando a dupla Juliana/Maria Elisa.

A volta de Ricardo e Emanuel é mais uma mudança em meio a tantas que vêm ocorrendo no vôlei de praia brasileiro, que atravessa uma de suas maiores crises nos últimos tempos. Nos últimos 20 meses, todas as 10 principais duplas do País foram refeitas. A consequência disso é que o Brasil tem sua pior temporada no Circuito Mundial, sem nenhum título no masculino e duas modestas conquistas no feminino.