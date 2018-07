Ricardo e Emanuel vão à decisão da etapa de Barueri

Ricardo e Emanuel seguem arrasadores desde o retorno da dupla no circuito de vôlei de praia. Neste sábado, eles derrotaram os poloneses Losiak e Kantor por 2 sets a 0, com parciais de 26/28 e 17/21, e avançaram à final da chave masculina do Grand Slam de Barueri, etapa do Circuito Mundial.

Na briga pela medalha de ouro, eles vão encarar os holandeses Varenhorst e Nummerdor às 9h45 deste domingo. Ao todo, Ricardo e Emanuel acumulam a terceira final seguida desde a volta da dupla - foram campeões em Vitória e vice em Niterói, em etapas do Circuito Brasileiro.

"Esse recomeço tem sido muito saboroso. A gente está bem motivado com a nova parceria, os resultados fazem com que a gente aumente cada vez mais o nível de confiança. Esperamos poder reestrear em torneios internacionais com um título", comentou Ricardo, neste sábado. "Estamos felizes demais."

Para Emanuel, a experiência de ter jogado junto com Ricardo favoreceu os anfitriões nos momentos mais difíceis das partidas jogadas até agora. "O fato de termos jogado juntos antes ajuda quando você está atrás no placar, tem que acreditar na parceria, no time, e nós acreditamos demais", declarou.

Os holandeses Varenhorst e Nummerdor avançaram na chave ao vencerem os canadenses Binstock Schachter por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/13.