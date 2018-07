Ricardo e Emanuel vencem e avançam no Mundial de Vôlei de Praia

Na estreia, os brasileiros tiveram mais facilidade ao baterem os ganeses Ajanako e Scott por 2 a 0 (21/10 e 21/16). Agora, na terça-feira, decidem a liderança do Grupo G contra os espanhóis Herrera e Gavira. As duas duplas somam quatro pontos, mas Ricardo e Emanuel perderam um set e por isso estão em segundo na chave.

Alison e Bruno Schmidt também venceram, mas ainda não garantiram vaga para a próxima fase. Eles derrotaram a dupla do Catar Jefferson Pereira/Cherif Younousse por 2 sets a 1, com parciais de 23/25, 21/14 e 15/11. Na estreia, haviam batido os australianos Court e Schumann por 2 a 0 (21/17 e 21/18). Os brasileiros lideram o Grupo C com quatro pontos e enfrentam nesta segunda-feira os austríacos Doppler e Horst, que estão em terceiro lugar com três.

O Brasil ainda tem dois representantes que não jogaram neste domingo. Depois de uma vitória na estreia, Álvaro Filho e Vitor Felipe voltam à quadra nesta segunda-feira para enfrentar os espanhóis Marco e García em partida válida pelo Grupo K. Pelo Grupo L, Pedro Solberg e Evandro, que também ganharam o primeiro jogo, enfrentam nesta segunda os mexicanos Virgen e Ontiveros.