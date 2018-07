Ricardo e Emanuel voltam a treinar juntos pensando no Rio 2016

Depois de ficarem quase cinco anos separados, Emanuel e Ricardo resolveram reeditar uma das duplas mais vitoriosas da história do vôlei de praia brasileiro e mundial. Os antigos parceiros voltaram a treinar juntos nesta quarta-feira, no Rio, já pensando em chegar até a disputa da Olimpíada do Rio, em 2016.

"É bom ter o Emanuel ao meu lado novamente, fomos rivais nos últimos anos, mas o respeito nunca deixou de existir por tudo que vivemos juntos e pela admiração que temos um pelo outro. Hoje estamos ainda mais experientes, nos conhecemos bem e sabemos bem a pressão que vamos ter, de tudo que esperam do nosso time. Traçamos objetivos: jogar bem o Circuito Brasileiro, a etapa brasileira do Circuito Mundial e, se tudo der certo, a Olimpíada em 2016. Essas são as nossas metas agora. Vamos trabalhar para jogar no nosso melhor nível, lutar por títulos, medalhas, conquistas, ser um time vencedor", avisou Ricardo, que está com 39 anos.

"Foi bom ter jogado nesses últimos anos ao lado de atletas mais jovens, isso nos ensinou coisas novas e nos ajudou a rejuvenescer também. Agora temos que trabalhar duro, trabalhar muito, fazer as coisas acontecerem, mas tudo dentro do seu tempo. Temos uma história juntos e, agora, vamos escrever uma nova história. Estar em 2016 é um sonho, sim, uma longa caminhada e vamos dar um passo de cada vez. É um recomeço, uma outra experiência. Queremos ser um time forte, competitivo, somos uma dupla de amigos, comprometidos e unidos, que estamos muito felizes em estarmos juntos novamente", contou Emanuel, atualmente com 41 anos.

Juntos, eles já conquistaram a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas/2004 e a de bronze em Pequim/2008, além de terem sidos campeões mundiais de 2003 e de somarem cinco títulos do Circuito Mundial (2007, 2006, 2005, 2004 e 2003). Desde a separação em novembro de 2009, experimentaram outras duplas: Emanuel jogou com Alison e Pedro Solberg, enquanto Ricardo esteve com Márcio e Álvaro Filho. Agora, estão juntos novamente, com estreia marcada para a etapa de Vitória do Circuito Brasileiro, no fim de agosto.