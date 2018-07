Ricardo e Emanuel voltam com uma vitória e uma derrota

Campeões olímpicos em 2004, Ricardo e Emanuel voltaram a atuar juntos nesta sexta-feira, na abertura da temporada 2014/2015 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Vitória, e recomeçaram a parceria com tropeço. Depois, porém, se recuperaram e conquistaram o primeiro triunfo, seguindo vivos no torneio.

Ricardo e Emanuel estrearam em Vitória com derrota para Gustavo e Allison por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/16. Em seguida, eles derrotaram Benjamin e Nilmário por 2 a 0, com parciais de 21/14 e 21/17. Neste sábado, eles vão buscar uma vaga nas quartas de final em confronto com Edson Filipe e Marcus.

Emanuel garante que já esperava dificuldades nesse recomeço. "Nós sabíamos que as coisas seriam assim no começo, é natural que leve um tempo até atingirmos o nível de entrosamento ideal. Da derrota na estreia para o segundo jogo já tivemos uma evolução enorme. Conseguimos acelerar um pouco alguns ajustes pela experiência, mas isso é só o começo de um trabalho. Queremos sempre vencer, mas vamos buscar evoluir", declarou.

Juntos, Emanuel e Ricardo já conquistaram a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas/2004 e a de bronze em Pequim/2008, além de terem sidos campeões mundiais de 2003 e de somarem cinco títulos do Circuito Mundial (2007, 2006, 2005, 2004 e 2003). Desde a separação em novembro de 2009, experimentaram outras duplas: Emanuel jogou com Alison e Pedro Solberg, enquanto Ricardo esteve com Márcio e Álvaro Filho. Agora, estão juntos novamente.