Ricardo Gareca quer trazer um zagueiro do Vélez para o Palmeiras

SÃO PAULO - Ricardo Gareca pode ainda não conhecer muito do futebol brasileiro, mas sabe como poucos buscar boas opções na Argentina. Antes mesmo de assumir a equipe, ele já está trazendo um jogador vindo do país vizinho.

Ontem de manhã, dirigentes do Palmeiras se reuniram com representantes do zagueiro Fernando Tobio, do Vélez Sarsfield, e deixaram o acerto bem encaminhado. O jogador tem contrato com o time argentino até o dia 30 de junho e o fato de poder trabalhar novamente com Ricardo Gareca foi um dos pontos fundamentais para o atleta de 24 anos se empolgar em jogar no Brasil.

A ideia do Palmeiras é acertar um contrato de quatro anos com o atleta, mas existem dois empecilhos. O primeiro, menor, é que o jogador está brigado com a diretoria do Vélez e o clube pode fazer jogo duro para liberá-lo antes do dia 30, atrasando sua adaptação ao novo clube. Outra questão é que times europeus também entraram em contato com o jogador e com cifras maiores.

Tobio é um dos jogadores revelados por Gareca nos quatro anos em que o treinador dirigiu o Vélez. Além dele, outro atleta do clube argentino que está nos planos do Palmeiras é o atacante Lucas Pratto. Em relação ao time para enfrentar o Grêmio amanhã, Alberto Valentim decide hoje quem começa jogando.