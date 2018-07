Ricardo Gomes confirma Salgueiro no Botafogo e pede paciência com uruguaio

Ricardo Gomes, inclusive, pediu paciência com Salgueiro, ainda em adaptação às características do futebol do País. "Ele tem qualidade técnica, está entrando em forma e conhecendo o ritmo do jogo brasileiro, que é diferente. Começa como titular, mas vai depender do seu rendimento. Nessa remontagem do Botafogo ele começa e depende dele para continuar", disse.

Apesar dessa declaração, Ricardo Gomes ainda não está satisfeito com o elenco do Botafogo e reiterou que espera pela chegada de um reforço para o ataque nos próximos dias. "Já falei isso e a resposta é a mesma. Precisamos sim reforçar o ataque. Esperava em quinze dias, mas a coisa não está fácil pra ninguém. Vamos prorrogar isso por mais quinze dias para que seja verdade. Não é só uma questão financeira, o mercado não conta com muitas opções", afirmou.

O Botafogo terminou a primeira fase do Campeonato Carioca com a melhor campanha, mas até essa situação foi minimizada pelo treinador, que garante estar mais preocupado em ver o time ter atuações consistentes. "Quando entramos numa competição conhecemos o regulamento e já falei que não olho muito para a tabela. Na minha cabeça o mais importante é a qualidade do jogo", comentou.