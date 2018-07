Ricardo Gomes diz que Botafogo 'subiu um degrau' após vitória magra

"O time está pegando embalo, subiu mais um degrau. Era essa a intenção. O goleiro do Madureira pegou muito, fez grandes defesas, e por isso o 1 a 0", declarou o treinador. "Gostei bastante do time. Com bastante pegada e boas jogadas. Sofremos na primeira parte do segundo tempo. Depois, encontramos a melhor maneira para jogar."

Se o Botafogo de fato não fez sua melhor atuação da temporada, seguiu sem levar grandes sustos na defesa. Jefferson praticamente não trabalhou, ao contrário de Rafael Santos, que impediu uma derrota maior do Madureira.

"Não tivemos grande dificuldades defensivas. O meio de campo chegou mais. Só na primeira parte do segundo tempo que ficou o Botafogo da primeira fase da temporada. Mas isso mudou na segunda parte do primeiro tempo. Das quatro partes do jogo, gostei bastante de três", exaltou Ricardo Gomes.