Ricardo Gomes é o novo diretor técnico do Vasco Ricardo Gomes volta hoje ao Vasco, quase um ano e três meses depois do AVC que provocou seu afastamento. Mas não será como treinador. Ele será diretor técnico do clube e um dos principais responsáveis pelo planejamento da equipe e montagem do elenco para a próxima temporada. O retorno foi definido segunda-feira, numa reunião com o presidente Roberto Dinamite. Ricardo Gomes sofreu o AVC em 28 de agosto de 2011, durante clássico entre Vasco e Flamengo, no Engenhão. No futuro, há a possibilidade de ele voltar a trabalhar como treinador.