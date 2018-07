Ricardo Gomes fecha treino e esconde mudanças no São Paulo

O São Paulo vai enfrentar o Sport, nesta quarta-feira, às 21h45, na Ilha do Retiro, com mudanças em relação ao time que vinha jogando e que empatou com o Flamengo, sábado, no Morumbi. Essas alterações, porém, só serão reveladas pelo técnico Ricardo Gomes momentos antes da partida em Recife pela 29.ª rodada do Brasileirão.

Nesta terça-feira, horas antes da viagem a Pernambuco, Ricardo Gomes fechou o treino à imprensa e não mostrou o time que escalou no CT da Barra Funda. Alterações são necessárias pelas ausências de Mena (com a seleção chilena), Cueva (com a peruana) e Wesley (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). A tendência é que Jean Carlos, contratado junto ao Vila Nova, de Goiás, tenha a oportunidade de entrar no meio-campo, uma vez que tanto Cueva quanto Wesley estão fora.

"Espero pela oportunidade desde a minha chegada. Me recuperei bem, estou preparado e não vejo a hora de poder estrear. Se tiver a chance, vou agarrar da melhor maneira possível. Espero por um momento assim desde o começo, e por isso estou concentrado para iniciar bem a minha trajetória no clube caso seja utilizado", disse.

Além de Mena, Cueva e Wesley, Ricardo Gomes não conta com Breno, Ytalo, Lucas Fernandes, Lyanco, Gilberto (todos machucados) e Auro (completa os treinos da seleção). No ataque, o jovem David Neres está novamente à disposição.