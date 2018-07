Ricardo Gomes já admite a saída de Washington

A aposta do São Paulo em atletas experientes para esta temporada trouxe a Ricardo Gomes a missão de motivar veteranos a brigarem por posição. Ontem, o técnico admitiu que a decepção pode fazer alguns deixarem o clube. Ele citou o caso de Washington, de 35 anos, que perdeu espaço após a chegada de Fernandão.

Ricardo Gomes comentou o interesse do Atlético-PR, que acena com a possibilidade de contratá-lo. "Dificilmente poderíamos abrir mão dele, mas é um jogador que vale uma conversa para ver se quer continuar aqui, ter uma posição definida", disse. "Atletas como ele, Cléber Santana, Marcelinho (Paraíba) e Léo Lima vieram para serem titulares. Se sentir alguém insatisfeito, vou chamar para conversar."

Washington, que já reclamou publicamente de Ricardo Gomes ao perder lugar para Fernandinho nas semifinais do Paulista, não costuma aceitar a reserva. Em 2009 ele viveu situação parecida com Borges, mas recusou propostas e ficou no clube. "Ele está tranquilo, não conversamos sobre uma possível saída", afirmou Gilmar Rinaldi, empresário do atacante.

Ricardo Gomes defende que o Washington será importante para o time em duelos como o de amanhã, no Morumbi, quando o time recebe o Botafogo - muitos titulares serão poupados para o jogo de volta contra o Cruzeiro, pela Libertadores.