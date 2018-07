Ricardo Gomes lamenta chances perdidas e elogia o Botafogo

O Botafogo perdeu pela primeira vez na temporada ao cair no clássico diante do Vasco por 1 a 0, no último domingo. Apesar da derrota, o discurso dos jogadores e do técnico Ricardo Gomes ao fim da partida eram de esperança, uma vez que a atuação da equipe agradou a todos. A lamentar, somente as oportunidades perdidas.

"Não tivemos muitos erros. Pelo menos, não grandes erros. No gol, foi uma falha defensiva, só isso. Entramos muito bem no jogo, estávamos dominando até o gol do Vasco. Depois, perdemos o equilíbrio, o controle. Mas depois de uns 10 minutos, voltamos a jogar bem. Só faltou mesmo botar a bola na rede", disse o treinador.

Depois de uma primeira fase invicta, a derrota de domingo deixou o Botafogo na quarta colocação da Taça Guanabara, com quatro pontos em três partidas. A situação na tabela não permitiu que a boa atuação amenizasse o resultado negativo.

"A atuação ameniza um pouco, até a página quatro, porque na quarta-feira temos que ganhar e bem. Jogamos de igual para igual (contra o Vasco), fomos até um pouco melhor. Mas agora, temos que pensar na quarta, precisamos de uma vitória convincente", comentou Ricardo Gomes, já mirando o duelo diante do Volta Redonda em São Januário.