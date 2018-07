Ricardo Gomes lamenta empate sofrido no fim pelo Botafogo: 'Difícil de engolir' O técnico Ricardo Gomes não escondeu a decepção com o fato de o Botafogo ter deixado a escapar o triunfo sobre o Vitória, neste domingo, em Volta Redonda, ao levar um gol aos 46 minutos do segundo tempo e amargar um 1 a 1 que manteve a equipe carioca na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos em sete jogos.