Ricardo Gomes lamenta falta de gols, mas diz que segue confiante no Botafogo

"Foram vinte finalizações e não conseguimos marcar. O nosso segundo tempo foi muito bom. No primeiro tivemos dificuldades, mas recuperamos no segundo, com domínio no meio-campo e muitas finalizações, mas a bola não está querendo entrar. Agora é ter paciência e trabalhar ainda mais", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

Ricardo Gomes ainda reconheceu que a própria juventude de vários jogadores da atual equipe do Botafogo acaba colaborando para que o time apresente instabilidade em campo, tendo em vista a ansiedade natural dos atletas com pouca idade. "É um time jovem, com Luis Henrique, Ribamar, Neilton. Temos de ter um certo cuidado com os meninos, que ainda estão conhecendo a Série A", enfatizou.

O resultado em Juiz de Fora deixou o Botafogo na 17ª posição do Brasileirão, com nove pontos, encabeçando a zona de rebaixamento. E agora a equipe terá de encarar uma pedreira. Pega o Internacional, que está na luta direta pela liderança, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada. O grande desafio, porém, não desanima Ricardo Gomes. "Continuo confiante, apesar de a bola não ter entrado (contra o Figueirense)", avisou.