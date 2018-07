Ricardo Gomes sem contrato Ricardo Gomes, afastado do futebol após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em agosto do ano passado, está sem contrato com o Vasco desde 31 de dezembro. O clube o procurou para renovar o vínculo, mas ele não quis. Prefere negociar somente quando estiver pronto para reassumir o time. "A diretoria insistiu para que eu assinasse a renovação de contrato no fim do ano passado, mas só vou assinar quando estiver 100%", disse Gomes.