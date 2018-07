Ricardo Goulart faz dois e time de Felipão é campeão na China Um dia depois do encerramento da janela de transferências, a temporada do futebol chinês começou oficialmente neste sábado, com a final da Supercopa da China. E o primeiro campeão do ano no país mais populoso do mundo é o Guangzhou Evergrande. A equipe do técnico Luis Felipe Scolari contou com dois gols de Ricardo Goulart para vencer o Jiangsu Suning por 2 a 0 e ficar com o título.