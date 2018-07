Ricardo Jesus, goleador da Ponte, está na mira

A contratação de um atacante passou a ser discutida porque o clube ficou sem muitas opções no setor com as contusões de Liedson e Adriano. Já a necessidade de um meia não é algo urgente, a menos que o clube negocie Paulinho com o futebol europeu.

A Ponte diz que não tem interesse em perder nenhum dos jogadores agora - a prioridade é conquistar o acesso à Série A, mas já sinalizou que para 2012 não será problema vendê-los. O motivo é que ambos estão emprestados à Ponte e os contratos terminam em dezembro.

Se a Ponte vendê-los até a próxima janela de transferências, ficará com 20% do lucro da negociação - Renatinho é do Coritiba e Ricardo Jesus, do russo CSKA.

Dos jogadores, o mais assediado, não só pelo Corinthians, é Ricardo Jesus. Flamengo, Fluminense e Grêmio também demonstraram interesse.

Dirigentes do Corinthians e da Ponte têm conversado quase que semanalmente sobre a possibilidade de fazer o negócio. A equipe de Campinas ainda tem recebido conselhos sobre marketing.