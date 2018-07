Ricardo Maurício comemora aliviado o segundo título na Stock Car

SÃO PAULO - O piloto Ricardo Maurício sofreu neste domingo, mas conseguiu comemorar aliviado seu segundo título na Stock Car. Após começar a etapa de São Paulo na terceira colocação geral do campeonato, ele deixou os rivais para trás no Autódromo de Interlagos e chegou em segundo lugar na Corrida do Milhão, garantindo o título do ano.

"Eu sabia que essa vitória viria, nós chegamos muito perto nos anos anteriores e agora foi possível. Queria parabenizar toda a equipe pelo excelente trabalho, porque esse título não vem numa etapa, vem do trabalho de uma temporada inteira", comemorou Maurício, que havia conquistado seu primeiro título em 2008.

O piloto não escondeu o alívio depois de contar com bom desempenho na pista e com uma dose de sorte na última corrida do ano. Para ficar com o título, Maurício contou com problemas mecânicos nos carros de Thiago Camilo e Daniel Serra, este logo no início. Os dois haviam largado na frente do campeão, mas não conseguiram sustentar a vantagem.

"Quando eu cruzei, fiquei esperando para saber como o Thiago tinha fechado, ninguém falou nada e achei que não tivesse vencido. Depois é que me chamaram no rádio e eu pude comemorar", disse Ricardo Maurício, que superou ainda Cacá Bueno, outro que tinha chances de ser campeão neste domingo.

Com Cacá, Maurício fez duelo intenso nas voltas finais da corrida. Em segundo, ele conteve as investidas do terceiro lugar até cruzar a linha de chegada atrás somente de Ricardo Zonta, o vencedor da Corrida do Milhão. "Eu pensava em levar o carro até o final, precisava atacar mas sem colocar em risco minha prova", comentou. A temporada 2014 da Stock Car terá início no dia 23 de março.