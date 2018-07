Ricardo Maurício crava pole na etapa de Curitiba da Stock Car

CURITIBA - O grid de largada da etapa de Curitiba da Stock Car, a segunda desta temporada, foi definido na tarde deste sábado e contou com Ricardo Maurício cravando a pole. Ele foi o mais veloz durante o Q2 (segunda e última parte do treino de classificação) e garantiu a primeira posição ao marcar o tempo de 1min19s060.

Campeão da Stock Car em 2008 e três vezes vencedor na capital paranaense, o piloto da equipe Eurofarma RC não largava da pole na categoria desde 3 de abril de 2011, quando liderou o grid da etapa de São Paulo, em Interlagos.

"Gosto bastante desta pista de Curitiba. A oficina da equipe é aqui em Pinhais então o autódromo é o jardim da casa, é uma pista que a todos na equipe conhecem bastante. Fazia um tempo que não fazia pole e veio em uma boa hora", comemorou o piloto.

A segunda posição do grid em Curitiba ficou com Daniel Serra, da Red Bull Racing, que fez sua melhor volta em 1min19s075 e também foi seguido de perto pelo terceiro colocado, Allam Khodair, da Vogel Motorsport, que cronometrou 1min19s081.

Vencedor da etapa de abertura desta Stock Car, há duas semanas, em São Paulo, Cacá Bueno sairá da quinta posição do grid com a Red Bull Racing. Com o tempo de 1min19s244, ele ficou logo atrás de Thiago Camilo, que cravou 1min19s200.

Já Rubens Barrichello, que disputa neste ano a sua primeira temporada completa na Stock Car, garantiu a décima colocação do grid ao marcar 1min19s698.

A segunda etapa da temporada 2013 da categoria terá largada às 11 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo do canal SporTV.

Veja como ficou o grid de largada da etapa de Curitiba:

1.º Ricardo Mauricio - 1min19s060

2.º Daniel Serra - 1min19s075

3.º Allam Khodair - 1min19s081

4.º Thiago Camilo - 1min19s200

5.º Cacá Bueno - 1min19s244

6.º Valdeno Brito - 1min19s303

7.º Ricardo Zonta - 1min19s409

8.º Átila Abreu - 1min19s445

9.º Max Wilson - 1min19s639

10.º Rubens Barrichello - 1min19s698

11.º Alceu Feldmann - 1min19s365

12.º Rodrigo Sperafico - 1min19s396

13.º Fabio Fogaça - 1min19s542

14.º Tuka Rocha - 1min19s561

15.º Julio Campos - 1min19s594

16.º Marcos Gomes - 1min19s614

17.º Luciano Burti - 1min19s620

18.º Rafa Matos - 1min19s641

19.º Denis Navarro - 1min19s680

20.º Sergio Jimenez - 1min19s705

21.º Nonô Figueiredo - 1min19s707

22.º Felipe Lapenna - 1min19s711

23.º Diego Nunes - 1min19s742

24.º Duda Pamplona - 1min19s754

25.º Lico Kaesemodel - 1min19s786

26.º Galid Osman - 1min19s847

27.º Ricardo Sperafico - 1min19s919

28.º David Muffato - 1min19s953

29.º Popó Bueno - 1min19s977

30.º Wellington Justino - 1min20s049

31.º Patrick Gonçalves - 1min20s095

32.º Rodrigo Pimenta - 1min20s124

33.º Vitor Genz - 1min20s565

34.º Beto Cavaleiro - 1min21s798