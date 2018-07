Ricardo Maurício e Guilherme Salas faturam pole na 1ª etapa da Stock Car

Ricardo Maurício e Guilherme Salas faturaram a primeira posição no grid ao apostarem no equilíbrio entre eles. Os pilotos ficaram pouco à frente do veterano Rubens Barrichello e Augusto Farfus, que sairão em segundo. A terceira posição será da dupla formada pelo atual campeão Marcos Gomes e Antonio Pizzonia.

Vencedor da corrida de duplas na abertura do ano passado, Ricardo Maurício mostrou ser um especialista na prova. Ele e Salas foram bastante regulares e souberam se beneficiar do regulamento, que prevê a classificação através da média de tempos entre titulares e convidados.

A atividade ainda ficou marcada pela confusão entre Átila Abreu e Valdeno Brito. Longe da briga pelas primeiras posições, os pilotos se desentenderam. Valdeno foi atrapalhado pelo adversário durante o treino. Por sua vez, Átila acusou o colega, em entrevista ao SporTV, de procurá-lo no vestiário após o incidente e chamá-lo para a briga.

A temporada 2016 da Stock Car, por si só, já começa envolta em uma grande polêmica. Vale lembrar que no início da semana, houve a revelação de troca de mensagens entre comissários de prova sugerindo que eles teriam agido para manipular resultados de corridas. Alguns fiscais inclusive já foram afastados da categoria.

Em meio a este clima turbulento, a temporada terá sua primeira prova disputada neste domingo, em Curitiba, às 12h30. Esta será a última vez que o autódromo da cidade receberá uma etapa da Stock Car.