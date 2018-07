Ricardo Maurício lidera treinos livres na Stock Car

"Conseguimos um bom acerto do carro, mas a previsão a partir de amanhã (sábado) é de chuva. Se realmente acontecer, vamos ter que fazer novos ajustes", afirmou Ricardo Maurício, que está em quarto lugar na classificação do campeonato, com 251 pontos, e ainda briga pelo título.

O líder do campeonato é justamente Max Wilson, que soma 267 pontos. "Uma combinação como essa de hoje (sexta-feira) seria muito boa para mim. Vou atrás desse título, quero muito vencer", comentou o piloto, após o segundo lugar conseguido nos treinos livres.

Vice-líder do campeonato, com 261 pontos, Cacá Bueno foi mal nesta sexta-feira e conseguiu apenas o 14º melhor tempo. Enquanto isso, o terceiro colocado Allam Khodair, que tem 252 pontos, terminou o dia como o quarto mais rápido no circuito de Curitiba.

Neste sábado, a partir das 8 horas, acontece mais um treino livre em Curitiba. Logo depois, a sessão de classificação está prevista para começar às 11h30. E a corrida no domingo, que definirá o campeão da Stock Car em 2010, terá largada às 11 horas.