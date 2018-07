Ricardo Mirrado deixa as drogas para o passado e tenta a sorte no MMA

SÃO PAULO - Como é praticante de MMA, Ricardo “Mirrado” Maciel está acostumado a levar chutes no rosto, chaves de braço, socos e todo tipo de pancada. Mas nenhum golpe dói tanto quanto o seu passado. O lutador de Avaré (SP), uma das atrações principais da edição 37 do Jungle Fight, sábado à noite, no Ginásio do Ibirapuera, perdeu um irmão que se envolveu com o consumo e o tráfico de drogas e seguiu igual caminho. Era viciado em cocaína e a frequência com que se metia em brigas de rua se tornou assustadora. “Eu me transformei num brigão de plantão e passei a andar com traficantes armados. Fui virando bicho”, diz, com a mesma crueza com a qual desfere golpes no octógono.

A vontade de acertar as contas com os assassinos de seu irmão também não ajudava em nada. “Por três vezes eu entrei em confronto com eles. Estive a ponto de matá-los e também de morrer, mas felizmente saí ileso.”

O lutador atribui o início de sua reviravolta ao nascimento de sua filha, Ana Júlia, em 2003. Mirrado fez alguns esforços para largar a cocaína, mas sempre acabava tendo recaídas. Quando trabalhava como frentista, um colega lhe emprestou uma velha fita de vídeo de VHS de uma luta de Rodrigo Minotauro contra Bob Sapp, um verdadeiro clássico do MMA, em Tóquio, pelo Pride Shockwave. O impacto das imagens foi forte como upper no queixo. “Nunca tinha visto o MMA. Fiquei apaixonado.”

Mirrado, que já praticava jiu-jítsu, intensificou seus treinos e foi aprender outras lutas, como o chuteboxe, em Bauru. Em busca de bons treinos, ele se desloca também para São Paulo e Curitiba, aproveitando a estratégica localização de Avaré.

Mas as competições logo demonstraram que um atleta cocainômano não iria longe no ultracompetitivo mundo das artes marciais combinadas. “Aí é que me caiu a ficha. Foi lutando que vi como a cocaína me prejudicava. Aquilo não era para mim.”

Depois de se livrar da droga, Ricardo entrou em programações de MMA e já tem um cartel interessante, com cinco vitórias e apenas uma derrota.

Neste sábado, Mirrado, que ganhou o apelido justamente por ser muito magro quando começou a treinar, enfrentará Gilberto Dias, na categoria até 57kg.

Com uma dieta extremamente rígida, Mirrado perdeu 19 quilos nos últimos quatro meses para entrar em sua atual categoria. Com 1,73m, ele acredita que será um dos atletas com maior envergadura na até 57kg, um trunfo valioso no MMA.

Orgulho contra Sultão

Mirrado fará a sétima luta da programação, que começará às 20h. Haverá duas disputas de cinturão. O manauara Adriano Martins vai enfrentar o norte-americano Jimmy Donahue na categoria até 70kg. E o campeão da divisão até 93kg, Kleber Orgulho, vai encarar Aldo Sultão.

O Jungle Fight inova no formato da área de luta. Em vez do octógono, utilizará uma jaula redonda, projetada por Frank Gehry, amigo do presidente da entidade, Wallid Ismail.

Outro evento importante neste sábado será a segunda edição do Amazon Forest Combat (AFC), em Manaus. O japonês Satoshi Ishii, campeão olímpico dos pesados no judô em 2008, vai enfrentar o ex-UFC Sokoudjo.