Ricardo Teixeira escapa de inquérito policial

Os advogados de Teixeira estudam agora o que fazer em relação à Justiça suíça, que liberou o conteúdo de documentos que, suspeita-se, revelem o envolvimento do presidente da CBF e de João Havelange com o esquema de pagamento de propinas na época em que a empresa ISL, então parceira da Fifa, cuidava da comercialização dos direitos de transmissão das Copas do Mundo.

COPA 2014

A diretoria do BNDES decidiu prorrogar por um ano, até 31 de dezembro de 2012, o prazo para pedidos de empréstimos para reformas ou construções de estádios que receberão jogos da Copa do Mundo. Até agora, das 12 sedes apenas duas - Porto Alegre e Brasília - não procuraram o banco, que abriu linha de crédito de até R$ 400 milhões para cada arena.

A decisão interessa especificamente ao Inter-RS, dono do Beira-Rio. Corinthians e o Atlético-PR já entraram com o pedido no banco.