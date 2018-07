Ricardo Trade assume secretaria de Alto Rendimento do Ministério do Esporte

Diretor-executivo do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014, Ricardo Trade agora vai cuidar da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro. Ele será o novo secretário de Alto Rendimento do Ministério do Esporte. O executivo teve o seu nome confirmado nesta terça-feira.

O anúncio já era esperado, mas Ricardo Trade esperou a oficialização para falar pela primeira vez do novo cargo. "Eu fiquei sabendo ainda há pouco da confirmação. É um novo desafio, espero poder levar a experiência adquirida no COL para a secretaria". Mesmo assim, prefere só se aprofundar sobre seus planos após seu nome ser publicado no Diário Oficial, o que lhe permitirá assumir efetivamente o cargo.

De acordo com o secretário-executivo do ministério, Luis Fernandes, entre as atribuições de Ricardo Trade está a preparação dos times olímpicos, chamada de Plano Brasil Medalha. "É uma função importante. Toda a parte de investimento é responsabilidade dessa secretaria".

Luis Fernandes, homem forte do ministério na época de Aldo Rebelo, está de saída. Deverá ser substituído na secretaria-geral por Ricardo Leyser, que ocupava o cargo que agora será de Ricardo Trade.