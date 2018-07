Ricardo/Álvaro Filho se garante nas oitavas na Noruega Ricardo e Álvaro Filho estão garantidos nas oitavas de final do Grand Slam de Stavanger, etapa norueguesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla, vice-campeã mundial no ano passado, venceu os dois jogos desta quinta-feira na abertura da chave masculina e já garantiu o primeiro lugar do grupo.