Ricardo/Emanuel e Alison/Bruno avançam invictos às oitavas nos EUA

Eliminados nas quartas de final dos três primeiros torneios válidos para a corrida olímpica brasileira, Ricardo e Emanuel tentam a recuperação no último evento antes do Mundial da Holanda. Nesta quinta-feira, eles venceram o terceiro jogo da fase de grupos, contra Nicolai/Lupo, da Itália, por 2 a 1 (18/21, 21/17 e 15/13).

Alison e Bruno Schmidt, que estão em terceiro na corrida olímpica, venceram os três jogos por 2 a 0. Nesta quinta, passaram por Krou/Rowlandson, da França, com parciais de 21/12 e 21/16. A classificação direta às oitavas é importante porque evita um jogo extra na sexta-feira, quando estão previstas três rodadas (repescagem, oitavas e quartas). Faz muito calor na Flórida, com temperaturas que chegam a 38.º.

Campeões em Stavanger (Noruega), no fim de semana, Evandro e Pedro Solberg estão sentindo o cansaço e o calor. Os cariocas, os líderes da corrida brasileira perderam para Walkenhorst/Windscheif (Alemanha) por 2 a 0, com parciais de 21/14 e 21/16 e terminaram o Grupo B em terceiro, com uma vitória e uma derrota.

Só no saldo de pontos ficaram à frente dos também brasileiros Guto e Alisson. Campeões mundiais sub-21 há dois anos, eles voltaram a perder nesta sexta, para os turcos Gögtepe/Giginoglu, e deram adeus ao segundo Grand Slam da carreira deles - também jogaram em Barueri, ano passado, como convidados.

FEMININO - Na chave feminina, o Brasil é representado por seis duplas - três que entraram direto na fase de grupos e três que vieram do qualifying. Líderes da corrida olímpica, Larissa e Talita não jogaram em Stavanger (Noruega), na semana passada, e voltam ao Circuito nos Estados Unidos.

Elas venceram dois jogos nesta quinta-feira, contra Hochevar/McGuire (EUA) e Zumkehr/Heidrich (Suíça), ambos por 2 a 0. Na sexta, encaram as chinesas Wang/Yue decidindo o primeiro lugar do grupo.

Outras três duplas brasileiras tiveram dia perfeito. Juliana e Maria Elisa venceram um time do Japão e outro da Eslováquia, ambos por 2 a 0; Ágatha e Bárbara Seixas passaram por uma dupla canadense e outra norte-americana, também em sets diretos; enquanto Taiana e Fernanda Lima foram as únicas a desperdiçar um set, mas venceram austríacas e norte-americanas.

Lili e Carol Horta perderam seus dois jogos, para Bansley/Pavan (Canadá) e Borger/Büthe (Alemanha), precisando vencer na sexta para ainda ir à repescagem. Maria Clara e Carol tiveram uma vitória (sobre uma dupla de Vanuatu, por 2 a 1) e uma derrota para Day/Kessy, dos EUA.