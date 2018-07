Ricciardo confirma intenção de permanecer na Red Bull até o fim de 2018

"Olhando para frente, pensando no próximo ano, após passar um tempo com a equipe, é fácil perceber que este é o melhor lugar para tentar desafiar a Mercedes. É nisso que eu baseio a minha decisão", declarou Ricciardo, nesta quinta, às vésperas do GP da Áustria, na cidade de Spielberg.

Apesar da confiança na equipe, o australiano admite que a batalha neste ano já está perdida. "Queremos vencer. Este ano está sendo duro para brigar pelo título, mas obviamente estamos onde estamos. Não podemos fazer nada contra isso", disse o piloto.

Ricciardo renovou seu contrato com a Red Bull na metade de junho, garantindo a dupla com o holandês Max Verstappen para a temporada 2017. Apesar disso, surgiram diversos rumores apontando sua saída do fim do ano. Ele poderia substituir o finlandês Kimi Raikkonen na Ferrari ou poderia reforçar a Mercedes, na vaga de Lewis Hamilton ou Nico Rosberg.

Com estas declarações desta quinta, o australiano praticamente acabou com os boatos que já apontam diversas alterações na "dança das cadeiras" dos pilotos para a próxima temporada.