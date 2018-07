Richarlison treina como titular e pode ser novidade do Fluminense na quinta O jovem Richarlison completou nesta terça-feira 19 anos de idade e não poderia ter recebido presente melhor do técnico Levir Culpi. O atacante do Fluminense trabalhou como titular no treino desta tarde, nas Laranjeiras, e deve ser novidade na equipe para encarar a Ferroviária nesta quinta, no Raulino de Oliveira, pelo confronto de volta da segunda fase da Copa do Brasil - a ida terminou empatada em 3 a 3.