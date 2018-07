Richarlison vira dúvida no Fluminense e Marcos Junior segue fora Após superar o Flamengo por 2 a 1 em clássico disputado no último domingo na Arena das Dunas, o Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira nas Laranjeiras com preocupações em relação ao seu setor ofensivo. Afinal, o atacante Richarlison não tem presença garantida no próximo compromisso do time, quarta-feira, diante do São Paulo, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.